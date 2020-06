Nasce lo Swiss Masters

Luca Margaroli è riuscito a mettere in piedi un torneo di tennis, che si terrà a Cadro dal 29 giugno al 5 luglio, e che sarà un mezzo per aiutare i tennisti svizzeri in difficoltà in questo momento di stop forzato dall’agonismo. Lo ha annunciato lo stesso sportivo ticinese con un post sul suo profilo Instagram. L’appuntamento si chiama Swiss Masters.

“Rilanciamo il tennis in Svizzera.D opo questa pausa forzata, che ci ha tolto ciò che tutti noi amiamo è il momento di ripartire. In questo periodo di stop forzato dei circuiti internazionali, quale è l’occasione giusta per rilanciare il tennis nazionale, se non riunire i migliori giocatori e giocatrici svizzeri in un unico torneo? È così che è nata l’idea dello Swiss Masters, per ripartire tutti uniti”. Non sono ancora noti i nomi dei partecipanti all’appuntamento che avrà un montepremi di 42 mila euro circa (45 mila franchi svizzeri)