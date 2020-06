Perché i Big Three hanno ottenuto così tanti successi? Rafael Nadal ha la sua opinione

Rafael Nadal, numero due al mondo e detentore di 19 titoli del Grand Slam, ha un’opinione interessante sui motivi che hanno portato al successo dei Big Three – Roger Federer, Novak Djokovic e lui stesso – nel tennis mondiale negli ultimi 15 anni. Per il maiorchino che ha quasi 34 anni, la supremazia di questi tre nomi è spiegata da questioni che vanno oltre la tecnica.

“Possiamo parlare di problemi tecnici che ognuno di noi ha e di differenziarci, ma ciò che fa davvero la differenza è l’amore che abbiamo per lo sport. Senza quello che proviamo per lo sport, non sarebbe possibile per nessuno di noi continuare a fare ciò che facciamo. Il desiderio e la passione di fare meglio, di fare diversamente è ciò che ci differenzia ”, ha confessato lo spagnolo in dichiarazioni rilasciate a ESPN.