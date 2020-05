Dominic Thiem e il circuito challenger: ” Com’è possibile che vinci un Challenger e perdi soldi perché hai portato un allenatore che devi pagare? Ma non è il sig. Thiem che può rendere dritte le storture del sistema”

Nella sua recente intervista, Dominic Thiem si è infine accodato ai pochi che contestano la modalità del piano di aiuti PRP, criticando la distribuzione di premi nei tornei, dicendo “Com’è possibile che vinci un Challenger e perdi soldi perché hai portato un allenatore che devi pagare? Ma non è il sig. Thiem che può rendere dritte le storture del sistema. Tocca ai tornei, organizzatori, e tutti quelli coinvolti nel tennis.”

A Thiem sembra sfuggire che i contributi al PRP provengono da circa 300 giocatori, considerando quelli dell’ATP e WTA e che giocano il doppio, anzi quest’ultimi che percepiscono dei premi partita sostanzialmente minori dei loro colleghi del singolare non si sono lamentati per la somma richiesta loro.

Riguardo i premi partita dei Challenger e la loro generale ridistribuzione, essa rimane una questione a lungo termine, e un problema portato alcuni anni fa all’attenzione generale anche da Pospisil, quando il canadese partecipava assiduamente al circuito Challenger, ma senza aver generato l’attenzione generale né quella degli altri tennisti di pari o inferiore classifica che, evidentemente, avevano altri ricavi a cui attingere (lezioni private, partite di tennis giocate per i club, etc.. ) che con l’attuale pandemia sono state bloccate. E non si sa quanto possa perdurare questa crisi.

Non è infatti un caso che anche in presenza del PRP, si siano levati molti altri a contribuire ed aiutare i giocatori di bassa classifica, sia attraverso Tornei nazionali/esibizioni dotate di montepremi, o come le Federazioni Nazionali (Canadese, e soprattutto l’iniziativa della Federazione Francese che rimarrà attiva fino ad Agosto 2021).

Fra le private iniziative di singoli occorre ricordare la Atton & Price, e la “Beyond 100” di Mouratoglou e di Tsitsipas (che contribuisce pure al PRP, conscio che agli inizi della sua carriera dovette chiedere come Gauff e Popyrin una riduzione del prezzo all’Academy di Mouratoglou perché privo dei mezzi per sostenerla a prezzo pieno. Riduzione accordatagli dalla Mouratoglou Foundation che se ne occupa specificamente) rivolta ad aiutare i tennisti e tenniste oltre la 100a posizione in classifica.

Un Grazie a Mandrake