Rohan Bopanna pessimista sulla ripresa del tennis nel 2020 e annuncia la nascita dei Campionati nazionali Indiani

Rohan Bopanna ha espresso tutta la sua perplessità riguardo alla possibilità di rivedere tennis quest’anno.

“Se un giocatore deve volare per arrivare nel luogo del torneo e lì deve essere messo in quarantena per 14 giorni, allora è molto più difficile, sia per noi che per gli organizzatori.

“I giocatori che provengono da paesi diversi sono soggetti a regole diverse, quindi al momento abbiamo davvero tanti ‘ma’ per tornare a giocare.

È una grande opportunità per la nostra federazione per rilanciare il nostro circuito nazionale, organizzando tornei nazionali o anche in ogni regione (stato).

Non solo i tennisti più giovani, anche i più forti parteciperanno, perchè tutti abbiamo bisogno di ritrovare il ritmo partita”.