La situazione del Circuito ATP: Bastad, Atlanta, Newport e Los Cabos rinviati al 2021. Amburgo cerca una nuova data per il 2020

Nordea Swdish Open, Bastad il direttore del torneo che quest’anno cambia sponsor, passando a Nordea, ha preso atto della situazione pandemica attuale e della decisione dei vertici tennistici ed ha rimandato l’inizio della collaborazione con il nuovo sponsor e dello svolgimento del torneo svedese in uno dei più antichi stadi ancora attivi, al 2021, da 5 al 18 Luglio.

I biglietti saranno rimborsati (commissione esclusa) o mantenuti validi fino alla prossima edizione.

Il direttore del torneo, Eddie Gonzalez, ha reso noto che a causa delle gravi condizioni dettate dalla pandemie e a seguito delle decisioni dell’ATP, il torneo non si svolgerà nel 2020, dando appuntamento per il 2021, dal 24 Luglio al 1 Agosto. Il torneo che aveva cambiato sponsor quest’anno da BB&T a Truist, continuerà ad impegnarsi con la comunità locale.Nel 2019 aveva visto un afflusso pari a circa 40 mila ingressi, per un impatto economico nella città di Atlanta di poco superiore a 10 milioni di dollari circa.Il vincitore del singolare nel 2019 era stato De Minaur.Isner nel 2018.

Chi ha acquistato i biglietti verrà contattato direttamente dallo staff.

International Hall of Fame Open, Newport

Il torneo di Newport e la cerimonia di inserimento nella Hall of Fame del tennis di Goran Ivanisevic e Conchita Martinez non si terranno nel 2020.

Il torneo verrà disputato dal 11 al 18 Luglio 2021.

I biglietti saranno validi per la futura edizione, possono essere convertiti in donazioni alla Hall of Fame, deducibili dalle tasse poiché è un’organizzazione non-profit o totalmente rimborsati.

Il direttore del torneo Todd Martin ha posto l’accento sulla necessità di salvaguardare la salute di tutti i partecipanti come priorità del momento.

Conchita Martinez ha espresso l’augurio che il prossimo anno tutti si trovino in una situazione migliore in cui poter svolgere la festosa cerimonia, e Ivanisevic s’è detto oltremodo onorato per il suo inserimento e che sarà “ben lieto di rimandare la cerimonia per far sì che tutti si concentrino su quello che conta di più oggi, cioè la salute”.

Los Cabos Abierto, Los Cabos. Il torneo, in accordo con la decisione presa dall’ATP a causa della pandemia da covid-19, non verrà giocato nel 2020.

Il comunicato ufficiale riferendosi ad un proverbio ” Non c’è ragione di guardare indietro quando c’è così tanto da guardare in avanti”, dà l’appuntamento per la 5a edizione del torneo al 2021 nella nuova sede dove poter “vedere il grande tennis e avere a disposizione una magnificente gastronomia” ha detto il direttore del torneo Josè Antonio Fernandez C.

Non sono note informazioni sui biglietti, la cui vendita è stata bloccata.

Hamburg European Open, Hamburg Il torneo di Amburgo ha comunicato di attenersi alle prescrizioni dettate dall’ATP rinviando il torneo.

Tuttavia cercherà di posticiparlo ad altra data, sempre entro il 2020, seguendo con attenzione l’evolversi della situazione, ” e le decisioni che verranno prese intorno a metà Giugno sullo swing nordamericano e specialmente sull’US Open”, ha detto il direttore del torneo Sandra Reichel.

La vendita dei biglietti è stata bloccata in attesa di conoscere il futuro del torneo tedesco.

Un Grazie a Mandrake