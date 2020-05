Dopo 16 Anni tornano i Campionati Italiani Assoluti. Fognini e i migliori azzurri Al Tc Todi dal 15 Giugno

Il tennis riparte con i Campionati Italiani Assoluti. Terminato il lock down dovuto all’emergenza coronavirus, che ha paralizzato il calendario dei tornei ATP, WTA ed ITF bloccando l’attività internazionale, la Federazione Italiana Tennis ha deciso di far rinascere dopo 16 anni il torneo che incoronerà i nuovi campioni d’Italia sia in campo maschile che in campo femminile (l’ultima edizione si svolse nel 2004). Da lunedì 15 giugno, infatti, i campi in terra rossa del Tennis Club Todi 1971 ospiteranno la rassegna tricolore, prima tappa del nuovo MEF Tennis Tour, un circuito nazionale creato anche su richiesta del Settore Tecnico della FIT per consentire ai nostri migliori giocatori di riprendere l’attività agonistica.

“Nell’attesa di avere conferma della possibilità di organizzare gli Internazionali BNL d’Italia nel prossimo mese di settembre – sottolinea il Presidente della FIT Angelo Binaghi – la federazione è lieta di poter tenere a battesimo, con il ritorno dei Campionati Assoluti, un circuito di tornei che permetterà alle nostre giocatrici e ai nostri giocatori di riprendere nella massima sicurezza l’attività agonistica di alto livello e agli appassionati di tornare a gustare il grande tennis in diretta tv. L’accordo con la MEF Tennis Events, nostro tradizionale partner nell’organizzazione di eventi federali, risponde anche alle esigenze del nostro Settore Tecnico e alle richieste in tal senso avanzate da Filippo Volandri e Tathiana Garbin”.

“Grazie alla collaborazione e alla lungimiranza della Federazione Italiana Tennis, tornano i Campionati Italiani Assoluti che inaugureranno il nostro circuito. Pensare che il tennis possa dare una spinta di rinascita al territorio e a tutta l’industria legata all’ospitalità e non solo, ci riempie di soddisfazione e speranza. A Todi, dal 15 giugno, andrà in scena la kermesse dell’eccellenza italiana”, aggiunge Marcello Marchesini, presidente di MEF Tennis Events, società che organizza tornei e manifestazioni internazionali e nazionali di tennis da oltre dieci anni (tra questi le finali di Serie A1 a squadre).

Fognini e gli altri azzurri – Agli Assoluti faranno seguito il torneo del Tennis Club Perugia e almeno altre tre tappe, per un’estate che promette spettacolo. I primi tre eventi saranno combined, con tabellone maschile da 32 giocatori e tabellone femminile da 16 giocatrici. Il Settore Tecnico della FIT disporrà di 4 wild card in ogni torneo. La presenza di Fabio Fognini e di alcuni dei migliori giocatori italiani, compresi i giovani più promettenti, che già si sono fatti notare agli esordi tra i professionisti, garantisce l’alto livello del circuito, che avrà ampio spazio mediatico. SuperTennis Tv trasmetterà infatti in diretta i Campionati Italiani Assoluti, mentre le altre tappe del circuito potranno essere seguite in streaming sui siti e sui i canali social. Quello dei Campionati Italiani Assoluti è un albo d’oro d’eccezione, che vede al comando nel maschile Corrado Barazzutti, Nicola Pietrangeli e Fausto Gardini, tutti con 7 trionfi in carriera, e Lea Pericoli e Lucia Valerio nel femminile, che conquistarono 10 titoli a testa. Orgoglio nelle parole di Antonino Ruggiano, sindaco di Todi: “Siamo estremamente soddisfatti per questa occasione. La macchina operativa si è messa in moto, sarà un evento magnifico”.