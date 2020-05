Patrick Mouratoglou parla delle regole rigide che ci saranno nel suo torneo di esibizione

L’allenatore di Serena Williams Patrick Mouratoglou ha parlato del futuro del tennis e dell’evento che organizzerà nella sua accademia chiamato Ultimate Tennis Showdown.

“L’idea non è stata solo mia ma appartiene anche ad Alexei Popyrin e a suo padre. È un’idea importante, un cambiamento nei tempi della pandemia necessario per uno sport in pericolo”.

Patrick Mouratoglou spiega come si svolgerà l’avvenimento ai tempi del coronavirus: “Rispetteremo le regole di prevenzione del Covid-19 imposte dal governo francese. Non ci sarà pubblico, non ci saranno strette di mano e i giocatori cambieranno il campo sui lati opposti. Ogni giocatore avrà un numero corrispondente di palline segnate. I raccattapalle avranno i guanti e indosseranno una maschera e inoltre non toccheranno gli asciugamani dei tennisti ”, ha dichiarato.