David Goffin e le difficoltà dopo il ritorno in campo. Allenamenti a Monaco con Jannik Sinner : ” Abbiamo iniziato lentamente perché colpire troppe palle può essere pericoloso per il polso e le articolazioni ”

David Goffin, numero 10 nella classifica mondiale, ha parlato con il quotidiano francese “L’Equipe” e ha commentato quanto sia stato molto difficile tornare in campo a Monte Carlo, dove vive e si allena per gran parte dell’anno. Il belga ha trascorso sette settimane senza toccare la racchetta.

“La scorsa settimana mi sono allenato a Monaco con Jannik Sinner e un altro compagno di allenamento. Le prime sensazioni in campo erano strane. La palla arrivava troppo in fretta! Gli occhi dovevano abituarsi alla velocità del gioco. Abbiamo iniziato lentamente perché colpire troppe palle può essere pericoloso per il polso e le articolazioni ”, ha raccontato il 28enne belga.

Goffin ha dichiarato di aver approfittato del periodo forzato di off season per lavorare su aspetti più specifici con il suo allenatore, lo svedese Tomas Johansson. “La priorità è rimanere in allenamento e mantenere la forma fisica. Poi ci sono altri aspetti su cui possiamo approfondire. In tal caso, devo lavorare di più sul gioco di volo ”.

Il tennista ha anche parlato delle difficoltà nel pensare al ritorno, in un momento in cui l’incertezza che circonda il calendario è totale: “Non sappiamo come organizzare il calendario. Quando torneremo? Dove? su quale superficie? Non c’è modo di avere una preparazione ideale. Quest’anno potremmo anche non avere più tornei. All’inizio non credevo che avremmo giocato quest’anno. Ora ho un filo di speranza e credo che potremmoì disputare qualche torneo a novembre o dicembre. Ma penso che lo faremo senza pubblico “.