Romina Oprandi dice basta con il tennis dopo aver subito 16 operazioni

Romina Oprandi ha deciso di ritirarsi dal tennis agonistico.

L’italo-svizzera, dopo 16 operazioni in carriera, ha deciso di dire basta con il tennis all’età di 34 anni.

Figlia di padre italiano e di madre svizzera, Romina ha il doppio passaporto italiano e svizzero e, dagli inizi della sua carriera e fino a gennaio del 2012 ha giocato per l’Italia per poi passare sotto la bandiera elvetica dopo l’Australian Open 2012.

Nella sua carriera, costellata come abbiamo già detto da infortuni, non è mai riuscita ad imporsi a livello WTA, mentre nel circuito ITF può vantare 22 titoli in singolare e 10 in doppio.