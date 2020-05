Sondaggio LiveTennis – I migliori tennisti italiani: nel pomeriggio il via alle votazioni per il 1° turno

Nuova iniziativa di LiveTennis che, approfittando di questo periodo di pausa dovuto all’emergenza Coronavirus, proporrà a partire da oggi pomeriggio due tornei per eleggere i migliori giocatori italiani secondo i lettori del sito.

Al torneo maschile partecipano i primi 43 tennisti italiani nel ranking ATP di singolare più cinque wild card assegnate a tennisti di classifica più bassa (Luciano Darderi, Matteo Donati, Luca Nardi, Flavio Cobolli, Francesco Passaro). Al torneo femminile partecipano le prime 43 giocatrici azzurre nel ranking WTA di singolare più cinque wild card assegnate a tenniste di classifica più bassa (Sofia Rocchetti, Alessandra Simone, Sara Ziodato, Federica Sacco, Matilde Paoletti).

Agli incontri di primo turno parteciperanno tutti coloro che non rientrano tra le teste di serie (16 nel torneo maschile, 16 in quello femminile). Al termine delle votazioni per queste partite, saranno stilati due tabelloni (uno per il torneo maschile, uno per il torneo femminile) ad eliminazione diretta che porteranno, dunque, fino alle finali.

PRIMO TURNO ELIMINATORIO – TORNEO MASCHILE:

Enrico DALLA VALLE vs Giovanni FONIO

(WC) Luciano DARDERI vs Jacopo BERRETTINI

Gian Marco MORONI vs Filippo BALDI

Julian OCLEPPO vs Stefano NAPOLITANO

Fabrizio ORNAGO vs Francesco FORTI

Riccardo BONADIO vs Andrea BASSO

Liam CARUANA vs Andrea PELLEGRINO

Gianluigi QUINZI vs Alexander WEIS

Marco BORTOLOTTI vs (WC) Francesco PASSARO

Giulio ZEPPIERI vs Erik CREPALDI

(WC) Flavio COBOLLI vs Andrea VAVASSORI

Simone BOLELLI vs Raul BRANCACCIO

Lorenzo MUSETTI vs Alessandro BEGA

Riccardo BALZERANI vs (WC) Matteo DONATI

(WC) Luca NARDI vs Andrea ARNABOLDI

Daniele CAPECCHI vs Luca VANNI

SECONDO TURNO ELIMINATORIO – TORNEO MASCHILE:

Matteo BERRETTINI, Fabio FOGNINI, Lorenzo SONEGO, Jannik SINNER, Gianluca MAGER, Stefano TRAVAGLIA, Andreas SEPPI, Salvatore CARUSO, Marco CECCHINATO, Paolo LORENZI, Federico GAIO, Thomas FABBIANO, Lorenzo GIUSTINO, Roberto MARCORA, Alessandro GIANNESSI, Matteo VIOLA + 16 qualificati

PRIMO TURNO ELIMINATORIO – TORNEO FEMMINILE:

Lisa PIGATO vs Anna TURATI

(WC) Matilde PAOLETTI vs (WC) Sara ZIODATO

Melania DELAI vs Federica DI SARRA

Federica BILARDO vs Gaia SANESI

Claudia GIOVINE vs (WC) Sofia ROCCHETTI

Nuria BRANCACCIO vs (WC) Alessandra SIMONE

Anastasia GRYMALSKA vs Angelica MORATELLI

Federica ARCIDIACONO vs Martina SPIGARELLI

Verena MELISS vs Giulia CRESCENZI

(WC) Federica SACCO vs Dalila SPITERI

Federica ROSSI vs Angelica RAGGI

Nicole FOSSA HUERGO vs Marion VIERTLER

Tatiana PIERI vs Federica PRATI

Corinna DENTONI vs Aurora ZANTEDESCHI

Camilla ROSATELLO vs Martina COLMEGNA

Giorgia MARCHETTI vs Sara GAMBOGI

SECONDO TURNO ELIMINATORIO – TORNEO FEMMINILE:

Camila GIORGI, Jasmine PAOLINI, Giulia GATTO-MONTICONE, Martina TREVISAN, Elisabetta COCCIARETTO, Sara ERRANI, Martina DI GIUSEPPE, Martina CAREGARO, Stefania RUBINI, Jessica PIERI, Bianca TURATI, Lucia BRONZETTI, Cristiana FERRANDO, Lucrezia STEFANINI, Deborah CHIESA, Camilla SCALA + 16 qualificate