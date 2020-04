Tour Nazionale Spagnolo: Anche la Spagna prepara i suoi tornei. 6 tornei con montepremi complessivo di 600 mila dollari

Nella giornata di ieri sono emersi finalmente i dettagli di come dovrebbe svolgersi il Tour Nazionale Spagnolo nel caso in cui non si giochi il tour estivo (US Open compreso).

La RFET, la Reale Federazione Tennistica Spagnola, tramite il suo vice-presidente Carbonell prevede due blocchi di tornei. Il primo con un montepremi di 600.000 euro dovrebbe comprendere 6 tornei ( maschili e femminili) per i top100 spagnoli ( Nadal, Bautista, Carreno, Ramos, Verdasco, Andujar, F. Lopez, Davidovich, Carballes per l’ATP) mentre non è chiaro come si possa organizzare il corrispettivo femminiledato che ci sono solo 4 spagnole fra le top100 ( Muguruza, Suarez Navarro, Sorribes, Badosa).

Il secondo blocco invece coinvolgerebbe tutti i tennisti spagnoli fra la posizione 100 e 500, e sarebbe inclusa una borsa di studio a tutti i partecipanti. Per le risorse finanziarie necessarie, la Federazione Spagnola può anche attingere al milione di euro ricevuto per la vittoria della Spagna all’ultima Coppa Davis, disputata alla Caja Magica di Madrid. E’ la sesta volta che accade nella storia.

Nel corso di una teleconferenza a cui hanno partecipato quasi tutti i top players maschili, è intervenuto anche il direttore dell’ospedale IFEMA di Madrid, il quale ha affermato che è più facile che si riprenda a giocare a tennis, essendo uno sport non di contatto rispetto ad esempio al calcio, a livello nazionale, quando sarà possibile riprendere le attività sportive.

Anche gli stessi giocatori sono fiduciosi che sia solo questione di tempo perché si riprenda a giocare a tennis in Europa. Negli Stati Uniti invece è meno probabile che questo accada, visto che sono il Paese con il maggior numero di contagiati. E rimane anche da capire come si evolverà la pandemia nell’America Latina. Per cui è molto difficile che i tennisti internazionali partecipino ai prossimi tornei di tennis, quando finirà l’attuale sospensione fissata al 13 Luglio.

Un Grazie a Mandrake