Il torneo WTA di Berlino non si disputerà nel 2020

Il torneo tedesco su erba, in programma dal 13 Giugno prossimo, ha deciso di posticipare l’edizione al 2021, dal 12 al 20 Giugno.

Gli organizzatori hanno spiegato che a causa della pandemia la data di ripresa del gioco potrebbe essere rinviata ulteriormente. Inoltre una nuova data andrebbe concordata con la WTA e il tabellone dei tornei è già troppo affollato per trovarne una disponibile.

I biglietti acquistati saranno resi validi per l’edizione 2021, o rimborsati. Tuttavia gli organizzatori suggeriscono per ora di attendere che le autorità forniscano delle leggi vincolanti in merito.

