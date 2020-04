Regole di gioco sicuro per l’USTA

In previsione di un possibile ritorno al campo da gioco, L’USTA ha poco fa diramato un elenco di avvisi e buona pratica di comportamento e di gioco da usare durante gli incontri.

Oltre quelli già noti al largo pubblico perché riguardanti l’igiene personale e il distanziamento sociale, spiccano altre raccomandazioni:

-Evitare di giocare in doppio perché anche non volendo si favorisce la prossimità con gli altri ( mantenere sempre una distanza di 2 mt).

Se proprio si vuole giocare in doppio evitare i contatti. No “chest bump” dei fratelli Bryan e niente sussurri ravvicinati.

-Portare con sé una bottiglietta d’acqua per evitare di toccare i rubinetti e le fontane presenti

-Evitare il cambio campo

-Considerare l’eventuale uso di guanti

-Se devi starnutire o tossire, fallo in un fazzoletto o usa la maniche della maglietta.

-Palle da tennis: anche se non è stato accertato che possano trasportare il virus, poiché entrano in contatto con il terreno e quindi possono diventare infette, prendere le seguenti precauzioni:

Portare in campo due tubi di palle che non siano identiche. Eventualmente segnare su di esse, se identiche, una scritta che le differenzi. Giocare solo con il set di palle di un tipo, evitando di toccare con le mani quelle dell’altro tipo, riservate al tuo sfidante. Usa la racchetta per rilanciare le palle provenienti da altro campo o per darle al tuo avversario.

– Non usare gli spogliatoi e le aree comuni. Fai la doccia a casa tua.

