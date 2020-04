L’ATP avverte i giocatori sul fenomeno scommesse ai tempi del Coronavirus

Con il circuito fermo fino al 13 luglio (almeno), molti giocatori di tennis dovranno affrontare la possibilità di guadagnare denaro in questo periodo con eventi paralleli: esibizioni non ufficiali e persino gare di videogiochi, che in molti casi, sebbene non siano eventi ufficiali, sarà possibile scommettere sui siti di scommesse.

Dopo aver capito questa situazione, l’ATP Tour ha inviato un’e-mail a tutti i giocatori del circuito, avvisandoli dei pericoli di questo tipo di situazioni. “Ci rendiamo conto che queste sono buone opportunità per te, ma ti avvertiamo che esiste un enorme rischio di approcci corruttivi in questo tipo di ambiente.”

Nello stesso messaggio, l’ATP avverte che durante questo periodo è ancora vietato che qualsiasi tennista scommetta, partecipi a eventi deliberatamente organizzati dai bookmaker o promuova questi siti attraverso i loro social network.

Questa settimana, ricordiamo, si sta svolgendo un torneo di esibizione in Florida finanziato da un bookmaker, a cui partecipano numerosi professionisti.