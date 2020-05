International Tennis Series, Day 16: tre affermazioni per Kirchheimer. Lorenzi a riposo

E’ andata in archivio la sedicesima giornata delle International Tennis Series di Bradenton (Florida): Paolo Lorenzi, l’unico italiano ai nastri di partenza e secondo in classifica generale alle spalle del bulgaro Adrian Andreev, ha osservato un turno di riposo.

Strong Kirchheimer, attuale numero 470 della classifica ATP in singolare, ha vinto i tre incontri disputati contro i connazionali Cerretani, Schachter e Mercier. Oggi si tornerà in campo a partire dalle 18 italiane.

INTERNATIONAL TENNIS SERIES – I PARTECIPANTI:

Dominik Koepfer (GER) – 92 ATP

Paolo Lorenzi (ITA) – 121 ATP

Dmitry Popko (KAZ) – 175 ATP

Roberto Cid Subervi (DOM) – 221 ATP

Michael Redlicki (USA) – 341 ATP

Evan King (USA) – 398 ATP

Nicolas Mejia (COL) – 430 ATP

Strong Kirchheimer (USA) – 470 ATP

Adrian Andreev (BUL) – 685 ATP

Tyler Mercier (USA) – 997 ATP

Noah Schachter (USA) – 1344 ATP

Emmett Ward (USA) – 1898 ATP

Preston Brown (USA) – 1978 ATP

Jamie Cerretani (USA) – D-150 ATP

Michael-Ray Pallares-Gonzalez (DOM) – No Rank

Nikola Samardzic (USA) – No Rank

Ivan Yatsuk (USA) – No Rank

INTERNATIONAL TENNIS SERIES – I RISULTATI DI IERI:

Strong Kirchheimer (USA) b. Jamie Cerretani (USA) 4-0 4-2

Noah Schachter (USA) b. Tyler Mercier (USA) 4-2 4-2

Strong Kirchheimer (USA) b. Tyler Mercier (USA) 4-3(4) 4-3(9)

Noah Schachter (USA) b. Jamie Cerretani (USA) 4-2 4-2

Strong Kirchheimer (USA) b. Noah Schachter (USA) 4-3(6) 4-3(0)

Tyler Mercier (USA) b. Jamie Cerretani (USA) 1-4 4-3(1) 4-3(4)

GIOCATORE – PARTITE – VINTE – PERSE

Adrian Andreev (BUL) 23 – 21 – 2 (91%)

Paolo Lorenzi (ITA) 21 – 19 – 2 (90%)

Strong Kirchheimer (USA) 6 – 5 – 1 (83%)

Roberto Cid Subervi (DOM) 15 – 12 – 3 (80%)

Dominik Koepfer (GER) 9 – 6 – 3 (66%)

Noah Schachter (USA) 3 – 2 – 1 (66%)

Ivan Yatsuk (USA) 6 – 3 – 3 (50%)

Preston Brown (USA) 8 – 4 – 4 (50%)

Michael Redlicki (USA) 12 – 4 – 8 (33%)

Nicolas Mejia (COL) 6 – 2 – 4 (33%)

Tyler Mercier (USA) 3 – 1 – 2 (33%)

Nikola Samardzic (USA) 15 – 4 – 11 (26%)

Evan King (USA) 21 – 4 – 17 (19%)

Dmitry Popko (KAZ) 6 – 1 – 5 (16%)

Jamie Cerretani (USA) 18 – 1 – 17 (5%)

Michael-Ray Pallares-Gonzalez (DOM) 3 – 0 – 3 (0%)

Emmett Ward (USA) 3 – 0 – 3 (0%)