Diego Ayala e la sua vittoria contro Roger Federer da Junior

Il nome di Diego Ayala probabilmente non è conosciuto, ma l’ex tennista argentino, che ha la migliore posizione al n.431 ATP, ha una storia da raccontare che dice di essere “indimenticabile”.

L’argentino he ha parlato con il giornalista Maynor Solano e ha rivelato ciò che ha provato quando ha battuto Roger Federer da juniores: “Non lo dimenticherò mai perché è stato il mio secondo torneo internazionale nel 1997 e, in questo senso, me lo ricordo bene. Ho vinto il mio primo incontro e sono andato a vedere il duello del mio prossimo avversario che usciva dal match tra Roger Federer e Federico Cardinalli. Cardinalli era uno dei migliori junior al mondo e, in tal senso, ero felice perché il giovane Federer aveva vinto la partita ”, ha dichiarato.

Ayala ricorda anche l’incontro tra i due: “Ricordo che abbiamo giocato sul campo 1, il campo era molto veloce, ho servito bene ed ho giocato molto a rete. Federer era molto giovane, ma aveva già un buon servizio e un buon diritto. Il ricordo di aver battuto Federer è sempre molto divertente e posso anche dirlo a tutti quelli che mi interrogano sulla mia carriera di aver battuto un giocatore di quel livello. Non dimenticherò mai questa cosa e non ci sono molte persone che possono dirlo. Sapevo di aver battuto un grande giocatore, ma non avrei mai pensato di diventare quello che ha sconfitto uno dei migliori tennisti della storia del tennis”.

33rd Coffee Bowl Costa Rica

30 Dec 1996 to 05 Jan 1997 Entry: Q Hard (O)

Diego AYALA (USA) b. Roger FEDERER (SUI) 6-4 6-1