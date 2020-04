Karl Budge, direttore dell’ASB Classic: “Possibile un cambio di date per il Coronavirus”

L’emergenza Coronavirus potrebbe causare più di un problema anche al calendario tennistico della prossima stagione: nei primi mesi del 2021, infatti, la situazione globale potrebbe essersi risolta solo parzialmente e non in maniera definitiva.

Gli organizzatori degli Australian Open hanno fatto sapere, qualche giorno fa, di valutare l’ipotesi di uno svolgimento della manifestazione a porte chiuse. Karl Budge, direttore del Combined di Auckland (dal 4 gennaio è in programma il torneo WTA, dall’11 gennaio il torneo ATP), ha invece comunicato agli organi di stampa neozelandesi che sul piatto c’è anche l’idea di un cambio di date per far fronte al problema legato al COVID-19: a questo punto, dunque, non sono da escludere novità riguardanti anche i primi mesi del prossimo anno.