Il presidente dell’ITF David Haggerty si taglia lo stipendio del 30% e dichiara: “questa situazione senza precedenti, è difficile prevedere quando torneremo a giocare a tennis”

Il presidente dell’ITF David Haggerty ha ufficializzato il taglio degli stipendi in Federazione che prevede il taglio dal 10 al 20 % per gli altri dipendenti e che vede lui ridursi lo stipendio del 30 %.

Poi ha annunciato che i fondi di riserva del gruppo sono disponibili per aiutare le Federazioni di tennis dei singoli paesi a prepararsi per i tornei e che si farà di tutto per tornare alle competizioni quando sarà tutto sarà al sicuro.

Dichiara Haggerty: “La situazione che stiamo affrontando rappresenta una sfida fondamentale per la nostra organizzazione e per il nostro sport.

Il nostro scopo è garantire la crescita e la sostenibilità a lungo termine. C’è da dire però che in questa situazione senza precedenti, è difficile prevedere quando torneremo a giocare a tennis”.