Emergenza Coronavirus: Rafael Nadal dona la maglia del Roland Garros

Rafael Nadal, numero due della classifica ATP, e una delle voci più attive nella lotta contro il coronavirus in Spagna quasi dal primo momento.

Lo spagnolo ha annunciato oggi dì aver fatto un’altra importante donazione per la causa, questa volta aderendo alla campagna “ACB” , che sta mettendo all’asta dei cimeli importanti della carriera di alcuni sportivi al fine di raccogliere quanti più soldi possibili.

“Ho deciso di offrire la maglia con cui ho vinto il Roland Garros. Non so se è esattamente quella con cui ho chiuso la partita, ma è sicuramente uno delle quattro o cinque che ho usato in finale. È un indumento molto speciale per me e spero di poter aiutare in questo modo questa causa ”, ha confessato Nadal sui social network.