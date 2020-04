Patrick Mouratoglou lancia un appello per i tennisti in difficoltà: “Cosa succede quando i tennisti sono costretti a smettere di lavorare per un lungo periodo di tempo? Non guadagnano. Molti sono costretti a rinunciare ai propri sogni ”

Patrick Mouratoglou, allenatore di Serena Williams, ha lanciato un allarme in cui chiede sostegno per i tennisti che sono fuori dai primi 100 e che soffrono maggiormente della sosta forzata del circuito per colpa del coronavirus.

Senza i tornei, i giocatori di tennis non hanno alcuna fonte di guadagno e se per coloro che sono già a un certo livello questa fermata può non essere un problema e non minaccia la loro carriera, lo stesso non si può dire per i giocatori che fanno i conti settimanalmente per riuscire a vivere.

“Cosa succede quando i tennisti sono costretti a smettere di lavorare per un lungo periodo di tempo? Non guadagnano. Molti sono costretti a rinunciare ai propri sogni ”, lamenta il francese, che ha un’Accademia nel sud della Francia.

Mouratoglou indica la strada: “Chiedo all’ATP, WTA, ITF e Grand Slam per sedersi al tavolo, anche se virtualmente e cercare di trovare una soluzione sostenibile”.