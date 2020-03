Video del Giorno: Alex De Minaur ed il Golf in casa

Un approccio direttamente in buca, o meglio dentro a un bicchiere di plastica, dopo aver scavalcato anche il divano. È il guanto di sfida lanciato ad Adam Scott, numero 6 del golf mondiale, da Alex De Minaur.

Il promettente tennista australiano, ai tempi del coronavirus, ha abbandonato per un attimo la racchetta per impugnare la mazza da golf. E il risultato è lo stesso: un colpo eccezionale. Il 21enne di Sidney ha lanciato la challenge non solo al golfista, ma anche ai colleghi connazionali John Millman, John Peers e Jordan Thompson: “Riuscite a fare meglio?