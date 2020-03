Per Paul Annacone Rafael Nadal è una leggenda dentro e fuori dal campo

Paul Annacone, coach americano che ha allenato, tra gli altri, Pete Sampras e Roger Federer, e che è attualmente responsabile del team tecnico di Taylor Fritz, ritiene che anche se il Roland Garros è stato rinviato a settembre non cambierà il nome del favorito: Rafael Nadal.

“Nadal è il principale favorito per il Roland Garros. Indipendentemente dalla sua età e dal periodo dell’anno in cui si giochi. Non riesco proprio a vederlo perdere lì. Continua ad amare il tennis come ha fatto il primo giorno e per me è la sua migliore caratteristica. Il modo in cui gioca ogni punto come se fosse l’ultimo è una cosa incredibile”.

Annacone ha anche elogiato l’iniziativa che lo spagnolo ha intrapreso nel suo paese. “È sempre in prima linea nella lotta contro le tragedie che accadono nel mondo e nel suo paese. Ci sono sportivi che sono vere leggende non solo per quello che ci danno in campo. Rafa è uno di quei casi ”.