Anche l’Australia dice no ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020

Se il CIO ha recentemente dichiarato di voler prendere tempo circa un eventuale rinvio delle Olimpiadi, dopo la federazione canadese anche quella australiana ha già deciso: niente trasferta a Tokyo, gli atleti resteranno a casa.

Il Canada ha chiesto il rinvio dei Giochi di un anno.

Invece dichiara in un comunicato il comitato olimpico australiano: “Ritenendo che si debba ora dare priorità alla propria salute e a quella di chi ci circonda. Riteniamo dunque che non possa essere assemblata una squadra australiana per l’estate vista l’emergenza sanitaria legata al coronavirus. È chiaro che i Giochi non possano disputarsi a luglio”.