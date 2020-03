Alexander Zverev per la prima volta in Brasile per il matrimonio del suo amico Marcelo Melo

Alexander Zverev, numero sette della classifica mondiale, ha come uno dei migliori amici il brasiliano Marcelo Melo, che lo ha incoraggiato molto a visitare il Brasile! Il 22enne tedesco, per scelta, non ha partecipato alle Olimpiadi di Rio de Janeiro e non ha mai gareggiato nell’ATP 500 della meravigliosa città brasiliano, ma la cosa potrebbe cambiare in futuro.

“Andrò in Brasile per il matrimonio di Marcelo. Ma spero di poter giocare in questo posto in uno dei prossimi anni ”, ha dichiarato il tedesco.