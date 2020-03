Emergenza Coronavirus: Monaco e Strasburgo sperano di giocare in autunno. Estoril cancellato nel 2020

Estoril Open

Il direttore del torneo, Joao Zilhao, ha dichiarato che nonostante fossero in piena preparazione per lo svolgimento della manifestazione, data la sospensione del gioco da parte dell’ATP e poiché non si può garantire la sicurezza personale non ha senso considerare di spostare il torneo ad altra data. I biglietti acquistati saranno automaticamente rimborsati.

Il Millennium Estoril Open ritornerà nel 2021.

Monaco Open

Gli organizzatori del torneo tedesco hanno comunicato che a causa dei tempi difficili e richiamandosi al senso di responsabilità verso gli altri, giocatori, pubblico e tutte le persone coinvolte nella manifestazione, il torneo su terra di Monaco è stato sospeso dalla sua normale programmazione, ma è stata data la disponibilità ad essere giocato nel 2020, probabilmente nell’autunno.

I biglietti rimangono quindi validi nelle speranza che il torneo possa ospitare gli amici e i fan del torneo e del club quest’anno.

Internazional di Strasburgo

La direzione del torneo, si legge nel comunicato ufficiale, è rammaricata che il torneo non possa svolgersi alla data prevista, ma nel contesto attuale non era possibile garantire la sicurezze per tutte le persone coinvolte. Il torneo verrà spostato in altra data, nell’autunno del 2020. Le date verranno concordate con la WTA e la FFT e dovrebbe tenere conto idealmente della data di svolgimento dell’Open di Francia, di cui il torneo di Strasburgo è una tappa importante. I biglietti possono essere rimborsati, oppure conservati essendo ancora validi. I dettagli saranno forniti in una comunicazione successiva, ha detto il direttore del torneo Naegelen.

Un Grazie a Mandrake