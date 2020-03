Il ranking ATP-WTA sarà congelato fino a nuovo ordine

Questi i conunicati completi ATP-WTA-ITF della sospensione dei tornei fino al 07 Giugno.

“Dopo un’attenta considerazione, visto il proliferare del coronavirus, gli eventi della primavera sulla terra battuta non si disputeranno nelle date prefissate. La lista comprende i tornei combined di Madrid e Roma, i tornei WTA di Strasburgo e Rabat, i tornei ATP di Monaco, Estoril, Ginevra e Lione.

Tutto il circuito professionistico è sospeso fino al 7 giugno. Non si giocheranno nelle settimane inizialmente programmate nemmeno i Challenger e gli eventi del circuito ITF. I tornei in calendario dall’8 giugno sono al momento in programma secondo il calendario fissato a inizio stagione.”

I punti ATP e WTA restano congelati per tutto il periodo fino a nuovo ordine.

Questo il comunicato ITF scritto dal suo Presidente, David Haggerty: “In questi tempi così difficili, restare uniti è più importante che mai per il nostro sport in modo da garantire più certezze possibili a tutti coloro che subiscono conseguenze da questi rinvii. Riconosciamo che tutto questo avrà un impatto pesante, ma la salute e la sicurezza dei giocatori, degli arbitri e degli spettatori deve essere la nostra prima preoccupazione. L’ITF si impegna a mantenere un approccio responsabile, lavorando con tutti i soggetti del mondo del tennis per garantire che si possa riprendere a giocare, a tutti i livelli, non appena sarà abbastanza sicuro”.