Coronavirus: cambia il calendario Juniores, “slittano” quattro tornei in programma in Italia

L’International Tennis Federation, seguendo quanto comunicato da ATP e WTA, ha fatto sapere di aver sospeso ogni attività sotto la sua tutela fino all’8 giugno 2020. Oltre allo stop “forzato” per i tornei Futures ed ITF, saltano anche le manifestazioni Juniores, Wheelchair, Beach Tennis e Seniors.

Per quanto concerne il circuito internazionale Under 18, questo provvedimento coinvolge da vicino anche quattro tornei in programma in Italia. Non si giocheranno nelle date previste il G2 di Salsomaggiore Terme, il cui inizio era fissato per il 25 aprile, il G2 di Prato (in calendario dal 5 maggio), il G1 di Santa Croce sull’Arno (in programma dall’11 maggio) e il Trofeo Bonfiglio, evento di Grado A originariamente “calendarizzato” per il 18 maggio.

Se per il torneo di Prato si fanno sempre più insistenti le voci di una cancellazione e dunque un rinvio al 2021, per gli altri tre eventi tennistici resta molto probabile uno spostamento ai mesi estivi. Ulteriori informazioni saranno rese note nei prossimi giorni.