Juan Martin Del Potro in quarantena obbligatoria dopo il ritorno da Miami

Juan Martin Del Potro ha terminato il periodo di riabilitazione di quasi due mesi a Miami dopo un’operazione al ginocchio destro ed è ora in quarantena obbligatoria in Argentina.

Il tennista sudamericano ha pubblicato un messaggio sui social media per far sapere ai suoi fan cosa accadrà nei prossimi giorni:

“Volevo salutarvi e dirvi che dopo quasi due mesi di riabilitazione a Miami, sono tornato a casa questa mattina (martedì) e sono già in quarantena come da prassi” – ha dichiarato.

Juan Martin Del Potro sarà in quarantena per 15 giorni come da prassi per il possibile contagio da coronavirus.