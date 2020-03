BREAKING: ATP Sospende il tour per 6 settimane. Le parole di Gaudenzi (si fermano anche i tornei di questa settimana)

L’ATP ha appena comunicato che il tour è sospeso per 6 settimane per fronteggiare l’emergenza provocata dalla Pandemia del virus Covid-19. Ecco il comunicato:

“L’ATP ha annunciato la sospensione di sei settimane del tour di tennis professionistico maschile a causa dei crescenti problemi di salute e sicurezza derivanti dallo scoppio globale di COVID-19. La sospensione significa che non si terranno tutti gli eventi ATP Tour e ATP Challenger Tour programmati fino alla settimana del 20 aprile compresa.

Dopo la recente cancellazione del BNP Paribas Open a Indian Wells, i tornei ATP coinvolti e quindi cancellati sono il Miami Open presented by Itau, the Fayez Sarofim & Co U.S. Men’s Clay Court Championships di Houston, the Grand Prix Hassan II a Marrakech, Rolex Monte-Carlo Masters, Barcelona Open Banc Sabadell, e Hungarian Open in Budapest.

La sospensione di sei settimane arriva sulla scia della dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità che mercoledì 10 marzo ha dichiarato quella del COVID-19 come una pandemia globale, e la restrizione di 30 giorni ai viaggi annunciata dagli Stati Uniti per cittadini stranieri provenienti da 26 paesi europei. La sospensione segue numerosi ordini del governo locale su restrizioni, divieti o cancellazioni di raduni o eventi pubblici. L’ATP ha monitorato da vicino la situazione in rapida evoluzione relativa a COVID-19, consultando esperti medici e consulenti di viaggio e consultando tutte le autorità di regolamentazione locali, e verificherà costantemente la fattibilità degli eventi successivi nel calendario.

Andrea Gaudenzi, presidente di ATP, ha dichiarato: “Questa non è una decisione presa alla leggera e rappresenta una grande perdita per i nostri tornei, giocatori e fan in tutto il mondo. Tuttavia riteniamo che questa sia l’azione responsabile necessaria in questo momento al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei nostri giocatori, del personale, della più ampia comunità di tennis e della salute pubblica in generale di fronte a questa pandemia globale. La natura mondiale del nostro sport e i viaggi internazionali richiesti presentano rischi e sfide significativi nelle circostanze odierne, così come le direttive sempre più restrittive emanate dalle autorità locali. Continuiamo a monitorare quotidianamente la situazione e non vediamo l’ora che il Tour riprenda quando la situazione migliorerà. Nel frattempo, i nostri pensieri e auguri sono con tutti quelli che sono stati colpiti dal virus”.

La sospensione degli eventi ATP si svolge con effetto immediato, il che significa che i tornei ATP Challenger di questa settimana a Nur Saltan, Kazhakstan e Potchefstroom, Sudafrica, non possono essere completati.

L’ATP sta esaminando attentamente l’ampio impatto di questa situazione in evoluzione relativa ai punti di classifica ATP FedEx e tutte le decisioni saranno annunciate a tempo debito. Inoltre, in piena collaborazione con ITF, i punti di classifica ATP FedEx non saranno disponibili in nessun evento ITF World Tennis Tour durante il periodo di sospensione.

Marco Mazzoni