WTA Monterrey: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali. Tre azzurre al turno decisivo

Q2: Kristina Kucova (SVK) vs (9)Olga Govortsova (BLR)

Q2: (2)Stefanie Voegele (SUI) vs (10)Martina Trevisan (ITA) [0-1]

Q2: Anna Karolina Schmiedlova (SVK) vs (7)Varvara Flink (RUS)

Q2: Nadia Podoroska (ARG) vs (12)Elisabetta Cocciaretto (ITA)

WTA Monterrey International | Cemento | $275.000 – 1° Turno Quali

Estadio GNP Seguros – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Marcela Zacarias vs [9] Olga Govortsova



WTA Monterrey Marcela Zacarias Marcela Zacarias 0 5 Olga Govortsova [9] Olga Govortsova [9] 6 7 Vincitore: O. GOVORTSOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Zacarias 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-6 → 5-7 O. Govortsova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Zacarias 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 O. Govortsova 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 M. Zacarias 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 O. Govortsova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 M. Zacarias 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 O. Govortsova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Zacarias 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 O. Govortsova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 M. Zacarias 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 O. Govortsova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 M. Zacarias 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-5 → 0-6 O. Govortsova 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 M. Zacarias 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 0-3 → 0-4 O. Govortsova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Zacarias 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 O. Govortsova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [2] Stefanie Voegele vs Sara Errani



WTA Monterrey Stefanie Voegele [2] Stefanie Voegele [2] 7 7 Sara Errani Sara Errani 6 5 Vincitore: S. VOEGELE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Errani 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 S. Voegele 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Voegele 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 S. Voegele 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 S. Errani 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Voegele 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 S. Voegele 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 S. Errani 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Voegele 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 S. Voegele 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 S. Voegele 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Voegele 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 S. Voegele 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 S. Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 1-4 S. Voegele 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 S. Errani 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 S. Voegele 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 0-1 → 0-2 S. Errani 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [WC] Renata Zarazua vs [7] Varvara Flink (non prima ore: 23:00)



WTA Monterrey Fernanda Contreras Gomez Fernanda Contreras Gomez 0 2 Varvara Flink [7] Varvara Flink [7] 6 6 Vincitore: V. FLINK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 V. Flink 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-5 → 2-6 F. Contreras Gomez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 V. Flink 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 F. Contreras Gomez 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 V. Flink 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 F. Contreras Gomez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 V. Flink 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Contreras Gomez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 V. Flink 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-5 → 0-6 F. Contreras Gomez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-4 → 0-5 V. Flink 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-3 → 0-4 F. Contreras Gomez 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 V. Flink 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 0-2 F. Contreras Gomez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Cancha 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Jasmine Paolini vs Kristina Kucova



WTA Monterrey Jasmine Paolini [1] Jasmine Paolini [1] 5 1 Kristina Kucova Kristina Kucova 7 6 Vincitore: K. KUCOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 K. Kucova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-4 → 1-5 J. Paolini 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 K. Kucova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 0-4 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 K. Kucova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 0-1 → 0-2 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 K. Kucova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 K. Kucova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 K. Kucova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 K. Kucova 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 K. Kucova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Kucova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

2. [3] Maddison Inglis vs Lara Arruabarrena



WTA Monterrey Maddison Inglis [3] Maddison Inglis [3] 2 2 Lara Arruabarrena Lara Arruabarrena 6 6 Vincitore: L. ARRUABARRENA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Arruabarrena 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 M. Inglis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-5 → 2-5 L. Arruabarrena 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-4 → 1-5 M. Inglis 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 L. Arruabarrena 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Inglis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 L. Arruabarrena 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Inglis 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Arruabarrena 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-5 → 2-6 M. Inglis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-4 → 2-5 L. Arruabarrena 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Inglis 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 L. Arruabarrena 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Inglis 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 L. Arruabarrena 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Inglis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [6] Astra Sharma vs [WC] Ana Karen Guadiana Campos (non prima ore: 23:00)



WTA Monterrey Astra Sharma [6] Astra Sharma [6] 6 6 Ana Karen Guadiana Campos Ana Karen Guadiana Campos 1 1 Vincitore: A. SHARMA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Karen Guadiana Campos 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 A. Sharma 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 A. Karen Guadiana Campos 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-1 → 4-1 A. Sharma 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 3-1 A. Karen Guadiana Campos 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 A. Sharma 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 1-0 → 1-1 A. Karen Guadiana Campos 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Sharma 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 A. Karen Guadiana Campos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-1 → 5-1 A. Sharma 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 4-1 A. Karen Guadiana Campos 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Sharma 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 2-0 → 3-0 A. Karen Guadiana Campos 0-15 df 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 A. Sharma 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Cancha 2 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Kaja Juvan vs Nadia Podoroska



WTA Monterrey Kaja Juvan [5] Kaja Juvan [5] 4 7 1 Nadia Podoroska Nadia Podoroska 6 6 6 Vincitore: N. PODOROSKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 N. Podoroska 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 K. Juvan 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 N. Podoroska 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 K. Juvan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 N. Podoroska 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Juvan 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Podoroska 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 ace 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 6-6 → 7-6 N. Podoroska 0-15 0-30 0-40 df 5-6 → 6-6 K. Juvan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 N. Podoroska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 K. Juvan 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 N. Podoroska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 4-3 → 5-3 K. Juvan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 N. Podoroska 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 K. Juvan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 N. Podoroska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 K. Juvan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Podoroska 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-1 → 1-1 K. Juvan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Podoroska 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 K. Juvan 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 N. Podoroska 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 K. Juvan 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 N. Podoroska 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 2-3 → 3-3 K. Juvan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 N. Podoroska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 K. Juvan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 N. Podoroska 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 K. Juvan 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2. Dalila Jakupovic vs [10] Martina Trevisan



WTA Monterrey Dalila Jakupovic Dalila Jakupovic 6 3 Martina Trevisan [10] Martina Trevisan [10] 7 6 Vincitore: M. TREVISAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Jakupovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 D. Jakupovic 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 D. Jakupovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 D. Jakupovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Trevisan 0-15 df 0-30 0-40 0-1 → 1-1 D. Jakupovic 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 D. Jakupovic 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 5-5 → 6-5 D. Jakupovic 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 D. Jakupovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A df 3-3 → 4-3 D. Jakupovic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Jakupovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Jakupovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Leylah Fernandez vs [11] Giulia Gatto-Monticone (non prima ore: 23:00)



WTA Monterrey Gabriela Talaba Gabriela Talaba 2 6 4 Giulia Gatto-Monticone [11] Giulia Gatto-Monticone [11] 6 3 6 Vincitore: G. GATTO-MONTICONE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 G. Gatto-Monticone 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 G. Talaba 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 G. Gatto-Monticone 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 G. Talaba 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 G. Gatto-Monticone 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 G. Talaba 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 G. Gatto-Monticone 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 G. Talaba 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 G. Gatto-Monticone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Talaba 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Gatto-Monticone 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 G. Talaba 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 G. Gatto-Monticone 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 G. Talaba 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-2 → 4-2 G. Gatto-Monticone 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 G. Talaba 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 G. Gatto-Monticone 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 G. Talaba 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 G. Gatto-Monticone 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 G. Talaba 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 G. Gatto-Monticone 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 G. Talaba 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 G. Gatto-Monticone 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 G. Talaba 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 G. Gatto-Monticone 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 G. Talaba 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 1-1 G. Gatto-Monticone 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Cancha 4 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Daniela Seguel vs [12] Elisabetta Cocciaretto



WTA Monterrey Daniela Seguel Daniela Seguel 3 2 Elisabetta Cocciaretto [12] Elisabetta Cocciaretto [12] 6 6 Vincitore: E. COCCIARETTO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 E. Cocciaretto 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 D. Seguel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 D. Seguel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 E. Cocciaretto 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Seguel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 E. Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Seguel 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-5 → 3-6 D. Seguel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 E. Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 1-5 → 2-5 D. Seguel 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 D. Seguel 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-3 → 0-4 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 D. Seguel 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 E. Cocciaretto 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [4] Lizette Cabrera vs Anna Karolina Schmiedlova



WTA Monterrey Lizette Cabrera [4] Lizette Cabrera [4] 3 2 Anna Karolina Schmiedlova Anna Karolina Schmiedlova 6 6 Vincitore: A. SCHMIEDLOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Cabrera 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 A. Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-4 → 2-5 L. Cabrera 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-4 → 1-4 L. Cabrera 0-15 0-30 0-40 df 0-3 → 0-4 A. Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 L. Cabrera 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-1 → 0-2 A. Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Cabrera 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 A. Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 L. Cabrera 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 A. Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 L. Cabrera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 A. Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 L. Cabrera 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Karolina Schmiedlova 0-15 df 15-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Cabrera 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. [WC] Ana Sofia Sánchez vs [8] Caroline Dolehide (non prima ore: 23:00)