CoronaVirus: Per il momento il torneo di Trento si disputerà

Il Torneo Internazionale di Trento ha ricevuto la deroga dell’Assessore allo sport provinciale Failoni, che ha sentito il suo presidente Fugatti, per la disputa di questa importante manifestazione.

Queste le parole del Presidente del Circolo, Renzo Monegaglia: “Ho sentito le autorità provinciali e l’unica limitazione che ci è stata data è quella di non far giocare e ospitare giocatori provenienti dalla Cina e dall’Asia, ma anche italiani che provengono dalle zone dei focolai principali, che sono le zone del Cremonese e del Padovano. Saremo io e il supervisor, Pier Luigi Grana, a decidere chi potrà scendere in campo.”