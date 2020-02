Novak Djokovic e l’utilizzo degli spogliatoi

Vince e raccoglie applausi. Però fatica a fare davvero breccia nel cuore di tutti i tifosi. Questo è Novak Djokovic, campionissimo a volte triste che un po’ soffre la popolarità di Rafa Nadal e soprattutto Roger Federer.

Tristezze a parte, il serbo ha poi trovato modo di scherzare sull’utilizzo degli spogliatoi nelle grandi arene.

“Come ci comportiamo? Per lo più ci evitiamo. Gli spogliatoi non sono grandi ovunque, quindi a volte ci nascondiamo dietro i nostri armadietti o qualcosa del genere. Se facciamo la doccia uno accanto all’altro non ci guardiamo: è un po’ imbarazzante”.