Challenger Cherbourg: I risultati con il dettaglio del Day 3. Arnaboldi agli ottavi. Ok Musetti (Video)

R2: (1)Antonie Hoang (FRA) vs (WC)Harold Mayot (FRA)

R2: Teymuraz Gabashvili (RUS) vs (16)Nicola Kuhn (ESP)

R2: Aleksandr Nedovyesov (KAZ) vs (8)Bernabe Zapata Miralles (ESP)

R2: Roman Safiullin (RUS) vs (15)Mathias Bourgue (FRA) [0-1]

R2: (9)Hiroki Moriya (JPN) vs (WC)Lorenzo Musetti (ITA)

R2: Illya Marchenko (UKR) vs (5)Quentin Halys (FRA) [1-0]

R2: (14)Tristan Lamasine (FRA) vs Ruben Bemelmans (BEL)

R2: Mischa Zverev (GER) vs (4)Marco Trungelliti (ARG) [0-2]

R2: (7)Constant Lestienne (FRA) vs (WC)Matteo Martineau (FRA)

R2: (13)Matteo Viola (ITA) vs (Q)Jules Marie (FRA)

R2: Arthur De Greef (BEL) vs (2)Roberto Marcora (ITA) [0-1]

Challenger Cherbourg CH | Indoor | e46.600 – 1°-2° Turno

CHANTEREYNE – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lucas Miedler vs [WC] Lorenzo Musetti



CH Cherbourg Lucas Miedler Lucas Miedler 1 5 Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 6 7 Vincitore: L. MUSETTI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-6 → 5-7 L. Miedler 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 L. Miedler 15-0 15-15 30-15 4-4 → 5-4 L. Musetti 0-15 0-30 df 0-40 15-40 3-4 → 4-4 L. Miedler 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 3-3 L. Miedler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Miedler 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 L. Miedler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-5 → 1-6 L. Miedler 0-15 15-15 15-30 df 15-40 1-4 → 1-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 L. Miedler 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 L. Miedler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [11] Matthias Bachinger vs Maximilian Marterer



CH Cherbourg Matthias Bachinger [11] Matthias Bachinger [11] 2 7 6 Maximilian Marterer Maximilian Marterer 6 6 4 Vincitore: M. BACHINGER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Bachinger 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 M. Bachinger 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-3 → 5-3 M. Marterer 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 M. Bachinger 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Bachinger 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Bachinger 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* ace 6*-5 ace 6-6 → 7-6 M. Marterer 15-0 30-0 6-5 → 6-6 M. Bachinger 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 M. Marterer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 5-5 M. Bachinger 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 M. Bachinger 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 ace 2-4 → 3-4 M. Marterer 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Bachinger 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 M. Marterer 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Bachinger 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Marterer 15-0 30-0 ace 0-1 → 0-2 M. Bachinger 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Marterer 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 M. Bachinger 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 M. Marterer 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 2-4 M. Bachinger 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-2 → 2-3 M. Marterer 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 2-2 M. Bachinger 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 M. Marterer 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 M. Bachinger 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [3] Maxime Janvier vs Hugo Grenier



CH Cherbourg Maxime Janvier [3] Maxime Janvier [3] 6 4 6 Hugo Grenier Hugo Grenier 1 6 3 Vincitore: M. JANVIER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 H. Grenier 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 5-3 → 6-3 M. Janvier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 5-3 H. Grenier 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 M. Janvier 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Janvier 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 H. Grenier 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Janvier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 H. Grenier 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Janvier 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Janvier 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 4-4 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Janvier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 H. Grenier 15-0 30-0 ace 2-2 → 2-3 M. Janvier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 H. Grenier 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Janvier 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Janvier 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 H. Grenier 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 M. Janvier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 H. Grenier 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 M. Janvier 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 H. Grenier 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 M. Janvier 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

4. [7] Constant Lestienne vs [WC] Matteo Martineau (non prima ore: 16:30)



CH Cherbourg Constant Lestienne [7] Constant Lestienne [7] 3 6 Matteo Martineau Matteo Martineau 6 7 Vincitore: M. MARTINEAU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 ace 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 C. Lestienne 30-0 ace 40-0 5-6 → 6-6 M. Martineau 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Martineau 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 C. Lestienne 30-0 ace 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Martineau 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Lestienne 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 M. Martineau 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. Lestienne 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Martineau 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Martineau 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Lestienne 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 M. Martineau 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-4 → 3-5 C. Lestienne 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 2-4 → 3-4 M. Martineau 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Lestienne 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. Martineau 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 C. Lestienne 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Martineau 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 C. Lestienne 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

5. Roman Safiullin vs [15] Mathias Bourgue (non prima ore: 18:30)



CH Cherbourg Roman Safiullin • Roman Safiullin 0 6 1 0 Mathias Bourgue [15] Mathias Bourgue [15] 0 2 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 R. Safiullin 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Bourgue 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 M. Bourgue 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 M. Bourgue 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 M. Bourgue 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 M. Bourgue 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Bourgue 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 3-1 → 3-2 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 M. Bourgue 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-0 → 2-1 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Bourgue 0-15 0-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 1-0

6. [14] Tristan Lamasine vs Ruben Bemelmans



Il match deve ancora iniziare

TOURLAVILLE – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Raul Brancaccio vs Teymuraz Gabashvili



CH Cherbourg Raul Brancaccio Raul Brancaccio 0 3 Teymuraz Gabashvili Teymuraz Gabashvili 6 6 Vincitore: T. GABASHVILI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Gabashvili 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-5 → 3-6 R. Brancaccio 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 T. Gabashvili 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 R. Brancaccio 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 T. Gabashvili 30-0 ace 40-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 R. Brancaccio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Gabashvili 15-0 15-15 30-15 ace 1-1 → 1-2 R. Brancaccio 15-0 30-0 ace 0-1 → 1-1 T. Gabashvili 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 R. Brancaccio 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-5 → 0-6 T. Gabashvili 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 R. Brancaccio 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 T. Gabashvili 15-0 15-15 15-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 R. Brancaccio 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Gabashvili 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

2. Nino Serdarusic vs [12] Zdenek Kolar



CH Cherbourg Nino Serdarusic Nino Serdarusic 5 7 4 Zdenek Kolar [12] Zdenek Kolar [12] 7 6 6 Vincitore: Z. KOLAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Z. Kolar 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 N. Serdarusic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 4-4 → 4-5 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 4-3 → 4-4 N. Serdarusic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 N. Serdarusic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 N. Serdarusic 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Serdarusic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 N. Serdarusic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 N. Serdarusic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 N. Serdarusic 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 N. Serdarusic 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-3 → 3-3 Z. Kolar 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 N. Serdarusic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Serdarusic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Z. Kolar 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 N. Serdarusic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 N. Serdarusic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 Z. Kolar 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 N. Serdarusic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Z. Kolar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 N. Serdarusic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Z. Kolar 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Serdarusic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 Z. Kolar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Serdarusic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Z. Kolar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [6] Cem Ilkel vs Mirza Basic (non prima ore: 13:00)



CH Cherbourg Cem Ilkel [6] Cem Ilkel [6] 6 2 3 Mirza Basic Mirza Basic 3 6 6 Vincitore: M. BASIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Basic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-5 → 3-6 C. Ilkel 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Basic 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 C. Ilkel 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-4 → 2-4 M. Basic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 C. Ilkel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 M. Basic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Ilkel 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Basic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Ilkel 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-5 → 2-6 M. Basic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-4 → 2-5 C. Ilkel 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 M. Basic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 C. Ilkel 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Basic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 C. Ilkel 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Basic 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Ilkel 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 M. Basic 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 C. Ilkel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Basic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 C. Ilkel 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 M. Basic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Ilkel 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Basic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Ilkel 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0

4. Andrea Arnaboldi vs [10] Alexey Vatutin



CH Cherbourg Andrea Arnaboldi Andrea Arnaboldi 7 6 Alexey Vatutin [10] Alexey Vatutin [10] 6 2 Vincitore: A. ARNABOLDI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 A. Vatutin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 A. Vatutin 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 A. Arnaboldi 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Vatutin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Vatutin 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 A. Vatutin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 5-5 → 6-5 A. Vatutin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 A. Vatutin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 3-3 A. Arnaboldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 A. Vatutin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 A. Arnaboldi 15-0 15-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 A. Vatutin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

5. Cem Ilkel / Lucas Miedler vs Zdenek Kolar / Marco Trungelliti (non prima ore: 16:00)



CH Cherbourg Cem Ilkel / Lucas Miedler Cem Ilkel / Lucas Miedler 1 6 Zdenek Kolar / Marco Trungelliti Zdenek Kolar / Marco Trungelliti 6 7 Vincitori: KOLAR / TRUNGELLITI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 1*-3 df 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 df 6-6 → 6-7 Z. Kolar / Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 C. Ilkel / Miedler 0-15 15-15 15-30 30-40 5-5 → 6-5 Z. Kolar / Trungelliti 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 C. Ilkel / Miedler 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Z. Kolar / Trungelliti 0-15 15-15 30-15 4-3 → 4-4 C. Ilkel / Miedler 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 4-3 Z. Kolar / Trungelliti 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Ilkel / Miedler 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Z. Kolar / Trungelliti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 C. Ilkel / Miedler 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Z. Kolar / Trungelliti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Ilkel / Miedler 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Z. Kolar / Trungelliti 15-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 C. Ilkel / Miedler 0-15 0-30 0-40 df 1-4 → 1-5 Z. Kolar / Trungelliti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 1-4 C. Ilkel / Miedler 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 ace 0-3 → 1-3 Z. Kolar / Trungelliti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 C. Ilkel / Miedler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Z. Kolar / Trungelliti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

6. Alexey Vatutin / Bernabe Zapata Miralles vs [2] Ivan Sabanov / Matej Sabanov (non prima ore: 17:00)



CH Cherbourg Alexey Vatutin / Bernabe Zapata Miralles • Alexey Vatutin / Bernabe Zapata Miralles 30 2 3 Ivan Sabanov / Matej Sabanov [2] Ivan Sabanov / Matej Sabanov [2] 0 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Vatutin / Zapata Miralles 15-0 30-0 3-4 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Vatutin / Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 I. Sabanov / Sabanov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Vatutin / Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 I. Sabanov / Sabanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Vatutin / Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Vatutin / Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-5 → 2-6 I. Sabanov / Sabanov 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Vatutin / Zapata Miralles 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 I. Sabanov / Sabanov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Vatutin / Zapata Miralles 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 A. Vatutin / Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 I. Sabanov / Sabanov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

7. [4] Scott Clayton / Szymon Walkow vs Mats Moraing / Mischa Zverev (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare