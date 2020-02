ATP Buenos Aires: Il Tabellone Principale. Al via due azzurri

ATP Buenos Aires 250 | Terra | $611.420

(1) Schwartzman, Diego vs Bye

Delbonis, Federico vs Dellien, Hugo

Sonego, Lorenzo vs Cuevas, Pablo

(WC) Mayer, Leonardo vs (7) Ramos-Vinolas, Albert

(4) Coric, Borna vs Bye

Munar, Jaume vs Monteiro, Thiago

Moutet, Corentin vs Qualifier

(WC) Diaz Acosta, Facundo vs (5) Garin, Cristian

(8) Ruud, Casper vs Andujar, Pablo

Cecchinato, Marco vs Carballes Baena, Roberto

Verdasco, Fernando vs Qualifier

Bye vs (3) Lajovic, Dusan

(6) Djere, Laslo vs (WC) Cerundolo, Francisco

Qualifier vs Londero, Juan Ignacio

(SE) Martin, Andrej vs Qualifier

Bye vs (2) Pella, Guido