ATP Buenos Aires: Il Tabellone di Quali. 4 azzurri presenti

ATP Buenos Aires 250 | Terra | $611.420

Court Guillermo Vilas – Ora italiana: 15:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [1] Alejandro Davidovich Fokina vs [WC] Hernan Casanova

2. [4] Federico Coria vs [Alt] Joao Domingues

3. [WC] Juan Manuel Cerundolo vs [7] Gianluca Mager

4. Alessandro Giannessi vs [8] Facundo Bagnis

Estadio 2 – Ora italiana: 15:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [Alt] Mario Vilella Martinez vs [6] Jozef Kovalik

2. Filip Horansky vs [5] Federico Gaio

3. [3] Attila Balazs vs Pedro Martinez

4. [2] Salvatore Caruso vs Pedro Sousa