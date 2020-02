Fine della sospensione per il n.1 del mondo di doppio Robert Farah?

Robert Farah, numero uno del mondo, è stato preventivamente sospeso dopo essere risultato positivo agli steroidi che, secondo lui, erano stati ingeriti accidentalmente dopo aver mangiato della carne in Colombia.

Ora arrivano dei rumors ed a quanto pare nei prossimi giorni potrebbero arrivare buone notizie per il tennista sudamericano.

In una dichiarazione, Farah ha risposto alle recenti indiscrezioni. “In risposta ad alcune cose che sono state dette sulla mia situazione, voglio chiarire che non vi è alcuna decisione in merito alla mia vicend fino a questo momento”.

Se lo scenario migliore venisse confermato, è anche possibile che Farah ritorni nell’ATP 500 a Rio de Janeiro, in programma tra due settimane.