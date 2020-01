Notizie dal Mondo: Federer con Gates a Città del Capo. La scelta vegana di Nick Kyrgios. La Halep ammira Federer. Si ritira la Makarova e altre notizie

Uscito malconcio dagli Australian Open, Roger Federer non ha però saputo dire di no alla sfida lanciata da Trevor Noah e Rafael Nadal per un incontro di esibizione a Città del Capo. Roger nell’improbabile doppio farà coppia con Bill Gates, con il quale ha già partecipato ad iniziative simili. Di fronte troverà il maiorchino, suo rivale di sempre, in coppia con lo showman sudafricano padrone di casa. Le due star del tennis si sfideranno poi anche in singolare nel Match In Africa.

Il 38enne elvetico, sempre attento alla sua programmazione, non disdegna però mai eventi del genere, come la tournée effettuata lo scorso autunno in America del Sud.

Simona Halep, eliminata in semifinale da Garbine Muguruza, ha parlato in conferenza anche di Federer e del suo torneo.

“Non vedo molto il tennis, ma ho visto la prestazione di Federer contro Sandgren. È stato incredibile. Ha accettato che aveva dei problemi fisici ed ha combattuto su ogni palla, credo bisogna prendere esempio da questo suo match ed è quello che io farò”.

Nick Kyrgios ha parlato della situazione ambientale in Australia e per i continui incendi che stanno devastando il paese.

“Per molto tempo sono stato preoccupato per il benessere degli animali, in particolare nel mio paese.Le immagini che abbiamo visto in questi mesi con animali che soffrono a causa degli incendi mi hanno colpito ancora di più e così ho da tempo deciso di non mangiare più carne e latticini. Non è una cosa che ha a che fare con la mia salute.

Ho deciso di fare questo solo perché non penso che dobbiamo mangiare animali per vivere”

Parla Boris Becker dei giovani tennisti.

“Nel tennis maschile credo manchi il coraggio per affrontare i top. Non credo sarebbe piacevole vedere Federer vincere a 45 anni contro dei tennisti giovani. Bisogna essere critici verso i giovani e svegliarli! Sento tanti elogi per loro, ma in realtà non stanno vincendo niente. Questo non va bene”.

Ekaterina Makarova ha annunciato il suo addio al tennis attraverso il suo profilo Instagram. La russa lascia dopo aver vinto 3 titoli individuali e ben 15 in doppio, tre dei quali nei tornei del Grande Slam (Roland Garros, Us Open e Wimbledon).

Stan Wawrinka ha accusato il colpo dopo le fatiche degli Australian Open. Il vodese, numero 15 al mondo, ha infatti annunciato via Twitter che non potrà partecipare al prossimo torneo di Montpellier, che prenderà il via domenica. Il giocatore elvetico ha addotto come motivo dell’assenza un infortunio non meglio precisato.

In vista della Fed Cup la Bielorusia avrà a disposizione, indisponibile dagli Us Open e che riapparirà per la sfida contro l’Olanda.