Djokovic: “Da campioni come Kobe o Cristiano c’è molto da imparare”

Anche il mondo del tennis piange la prematura scomparsa di Kobe Bryant, leggenda del basket scomparso ieri sera per colpa di un incidente occorso al suo elicottero nell’area di Los Angeles.

Moltissimi i messaggi da parte dei campioni della racchetta, anche se l’immagine più forte è quella di Nick Kyrgios, grandissimo appassionato di basket, che è sceso in campo nel suo match di oggi sulla Rod Laver Arena indossando la maglia di Kobe con i Los Angeles Lakers. “Era il mio idolo, oggi mi sono motivato pensando a lui, a quanto fosse forte e competitivo. Resterà per sempre nel mio cuore” le commosse parole dell’australiano.

Nel corso di un’intervista televisiva di stamattina sul network ESPN2, il campione in carica Novak Djokovic ha parlato del suo rapporto con Kobe Bryant. Il cestista seguiva con passione ogni sport, anche il tennis, e non nascondeva che proprio Djokovic era il suo favorito rispetto a Federer e Nadal, che considerava comunque campioni straordinari. Ecco le parole di Novak, in ricordo di Bryant: “Oggi sembra facile dirlo, ma Kobe è davvero un mio mentore. Lo conoscevo piuttosto bene, ho avuto la fortuna di passare del tempo insieme a lui, e parlare di noi, dello sport, e di quello che succedeva nelle nostre vite. Ricordo soprattutto una chiacchierata fatta con lui proprio nel periodo in cui ero in difficoltà per l’infortunio al gomito. Ho attraversato un lungo periodo di sofferenza fisica e mentale, non riuscendo a recuperare velocemente dall’infortunio, che era abbastanza serio, e dovendo affrontare uno scadimento nel mio tennis, il crollo in classifica, una lunga riabilitazione e la difficoltà nel rientrare al massimo livello. Era un periodo molto duro, sul piano fisico e mentale, e quando incontrai Kobe gli parlai della mia situazione, di come fosse difficile gestire la mia vita in quel momento. Lui c’era per me, mi ascoltò con attenzione e mi rispose dandomi i migliori consigli su come affrontare mentalmente le difficoltà, sulla necessità di focalizzare tutte le energie per combattere e risolvere quel problema, e di come quest’esperienza mi avrebbe reso più forte se affrontata nel modo giusto. Parole che furono per me di grande ispirazione e mi aiutarono moltissimo.

Era non solo uno dei più grandi atleti di tutti i tempi ma una grandissima persona, chi non lo amava! Per me poter passare del tempo con sportivi eccezionali come lui o Cristiano Ronaldo è un onore e un piacere. Con loro torno ad essere come uno studente, apro bene le orecchie e ascolto con attenzione i loro consigli, si instaura uno scambio molto interessante che ti permette di vedere le cose da un punto di vista diverso ma altamente qualificato. Non mi vergogno affatto a chiedere loro consigli, perché c’è sempre da imparare dalle esperienze dei migliori sportivi al mondo anche se di altre discipline”.

