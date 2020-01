Il mondo dello sport piange la morte di Kobe Bryant

Negli Stati Uniti il mondo dello sport, ma anche quello dello spettacolo, hanno voluto ricordare la figura di Kobe Bryant, tragicamente scomparso ieri, al fianco della figlia 13enne Gianna, in un incidente in elicottero. Durante alcuni match giocati nella notte ci si è fermati per i primi 24 secondi di gioco, 24 come il numero che indossava la stella dei Lakers. Anche durante i Grammy Awards – svoltisi proprio allo Staple Center di Los Angeles, che per un ventennio ha accolto le sue gesta – molti hanno voluto omaggiare l’ex cestista. Particolarmente toccante l’esibizione di Alicia Keys che, al fianco dei Boyz II Men, ha eseguito una versione acustica di “It’s So Hard To Say Goodbye to Yesterday”.

Bryant era un grande amico anche di campioni del tennis come Roger Federer e Novak Djokovic.

“Oggi il mio cuore piange per questa notizia. Kobe è stato un grande mentore e amico per me. Tu e tua figlia vivrete per sempre nei nostri cuori. Non ci sono abbastanza parole per esprimere le mie più profonde condoglianze ai Bryants e alla sua famiglia che soffre per questa tragedia. RIP amico mio” – queste le parole di Novak Djokovic.