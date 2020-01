Da Melbourne: Camila Giorgi: ““Sinceramente è stata una partita molto buona sotto tutti i punti di vista. Siamo all’inizio dell’anno e sto già giocando un tennis solido”

Camila Giorgi : “Sinceramente è stata una partita molto buona sotto tutti i punti di vista. Siamo all’inizio dell’anno e sto già giocando un tennis solido.

Ho giocato bene da fondo campo e quando avevo l’opportunità di andare a rete non ho fatto male. Sono stata solida per tutto il match al servizio e fisicamente ho corso bene su tutte le palle. In generale, la considero una bella partita”.

“Volevo avere specialmente continuità e disputare tante partite all’inizio dell’anno, ed è capitato. Quindi sono contenta”.