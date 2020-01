Australian Open: Sorride Camila Giorgi. Fuori Travaglia e Giustino

Esordio senza problemi per Camila Giorgi, numero 102 Wta, che ha sconfitto per 63 63, in un’ora e 20 minuti, la tedesca Antonia Lottner, numero 156 del ranking mondiale nel primo turno dell’Australian Open.

La tedesca, alla sua prima presenza nel tabellone principale di Melbourne, che forse ha pagato anche per un problema alla coscia sinistra, è stata presa a pallate dall’azzurra che ha mostrato un buon tennis ed una buona condizione fisica.

Al secondo turno sfiderà una tra Marketa Vondrousova, numero 16 Wta e 15esima testa di serie, finalista lo scorso anno al Roland Garros, e la veterana russa Svetlana Kuznetsova, numero 53 Wta.

4° Inc (Q) A. Lottner vs C. Giorgi



GS Australian Open A. Lottner A. Lottner 3 3 C. Giorgi C. Giorgi 6 6 Vincitore: C. Giorgi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Lottner 0-15 0-30 df 0-40 3-5 → 3-6 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 A. Lottner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Lottner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Lottner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 A. Lottner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Giorgi 15-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Lottner 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 3-4 → 3-5 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Lottner 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Lottner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Lottner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Escono di scena, invece, Stefano Travaglia che ha ceduto per 64 63 64 al cileno Cristian Garin, numero 36 Atp, (il match era stato interrotto lunedì dalla pioggia con il sudamericano in vantaggio per 64 63 1-1) e Lorenzo Giustino, ripescato in tabellone come lucky loser (per il forfait del moldavo Radu Albot), alla sua prima partecipazione al tabellone principale di un Major, è stato sconfitto per 62 61 63 dal canadese Milos Raonic. Il match era stato interrotto ieri dalla pioggia con Raonic in vantaggio per 62 61 5-2.

Court 11 – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)

2INC C. Garin vs S. Travaglia



GS Australian Open C. Garin C. Garin 6 6 6 S. Travaglia S. Travaglia 4 3 4 Vincitore: C. Garin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 S. Travaglia 0-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 C. Garin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 S. Travaglia 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 C. Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Garin 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Travaglia 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 C. Garin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-1 → 4-2 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 C. Garin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 2-0 → 3-0 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Garin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 6-4 C. Garin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 C. Garin 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 C. Garin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 C. Garin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 19 – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)

2INC (LL) L. Giustino vs (32) M. Raonic