Challenger Rennes: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. In campo il deby tra Bega e Pellegrino (Video)

Challenger Rennes CH | Cemento | $54.160 – 1°-2° Turno

Le Liberte – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Corentin Denolly vs Lukas Klein



2. Arthur Rinderknech vs [7] Bernabe Zapata Miralles (non prima ore: 11:30)



3. [8] Tristan Lamasine vs Vit Kopriva



4. [WC] Valentin Royer vs Rayane Roumane



5. [6] Alexey Vatutin vs Mischa Zverev OR Baptiste Crepatte (non prima ore: 17:00)



6. [Alt] Antoine Escoffier vs Manuel Guinard (non prima ore: 19:15)



7. Uladzimir Ignatik vs [WC] Evan Furness



Saint-Gregoire – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Teymuraz Gabashvili vs Markus Eriksson



2. [12] Roberto Ortega-Olmedo vs [WC] Dan Added (non prima ore: 11:30)



3. Tomislav Draganja / Pavel Kotov vs Teymuraz Gabashvili / Lukas Lacko



4. [Alt] Alessandro Bega vs Andrea Pellegrino (non prima ore: 14:00)



5. [Alt] Patrik Niklas-Salminen vs [13] Tobias Kamke



6. [3] Robert Galloway / Hans Hach Verdugo vs Danilo Petrovic / Nino Serdarusic



7. Dan Added / Albano Olivetti vs Andrea Arnaboldi / Andrea Pellegrino



8. [WC] Quentin Gueydan / Mathis Moysan vs [2] Purav Raja / Adil Shamasdin



