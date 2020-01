ITF Junior Traralgon: Melania Delai elimina la n.8 del mondo. Vince anche Lisa Pigato

Buona la prima per Melania Delai e Lisa Pigato nel tabellone principale del torneo G1 di Traralgon (Australia), tradizionale evento di preparazione agli Australian Open Juniores che avranno inizio a Melbourne Park tra pochi giorni.

La trentina, classe 2002, ha ottenuto uno dei migliori successi della sua carriera giovanile, imponendosi all’esordio sulla lettone Kamilla Bertone, terza favorita del seeding e numero otto della classifica mondiale Under 18, col punteggio di 7-6(4) 7-6(3). Ad attenderla, già domani, ci sarà la qualificata locale Taylah Lawless, classe 2003 e n.1451 ITF (best ranking in Top-500 nell’aprile scorso).

Dopo aver brillantemente superato le qualificazioni, prosegue il suo cammino sul cemento outdoor australiano anche Lisa Pigato: la giocatrice lombarda, classe 2003, si è imposta al primo turno sulla tedesca Mara Guth con lo score di 6-3 7-5 e affronterà al prossimo ostacolo Charlotte Kempenaers-Pocz, classe 2004 e n.314 ITF.

PRIMO TURNO

R1 – Lisa Pigato (Q,ITA) b. Mara Guth (GER) 6-3 7-5

R1 – Melania Delai (ITA) b. Kamilla Bartone (3,LAT) 7-6(4) 7-6(3)

SECONDO TURNO

R2 – Lisa Pigato (Q,ITA) vs Charlotte Kempenaers-Pocz (WC,AUS)

R2 – Melania Delai (ITA) vs Taylah Lawless (Q,AUS)