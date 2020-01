Il 15 gennaio si disputerà “AO Rally for Relief” per raccogliere fondi contro gli incendi

Il prossimo 15 gennaio presso la Rod Laver Arena verrà disputata l’esibizione “AO Rally for Relief“, un evento per raccogliere fondi in sostegno della croce rossa australiana, vigili del fuoco e vittime degli incendi boschivi che da settimane stanno devastando senza tregua l’Australia.

Sono usciti i primi nomi dei campioni che prenderanno parte all’evento: Roger Federer, Rafa Nadal, Serena Williams, Naomi Osaka, Caroline Wozniacki, Nick Kyrgios, Stefanos Tsitsipas “and many more”, recita il sito ufficiale del torneo. Non possiamo non notare l’assenza di Novak Djokovic, che tuttavia nei giorni scorsi ha annunciato una propria donazione personale per sostenere la causa.

“Vedere la devastazione che sta distruggendo il paese e la sofferenza di moltissime persone spezza il cuore” ha dichiarato il direttore del torneo Craig Tiley.

E’ stata appena lanciata anche una nuova campagna social per spingere i fan del tennis ad emulare i campioni della racchetta che donano dollari per ogni Ace prodotto in campo. L’iniziativa si chiama Aces for Bushfire Relief, e il suo svolgimento è semplice: basta filmare un Ace in campo, postarlo sui social media con il proprio smartphone con hashtag #Aces4BushfireRelief e fare una donazione libera sul sito redcross.com.au/tennis

Domenica 19, il giorno precedente all’avvio del torneo, si svolgerà anche l’evento AO Music for Relief, dove molti artisti insieme a Jessica Mauboy animeranno un programma musicale per dare il via al torneo e raccogliere fondi per sostenere gli sforzi contro il disastro ambientale della terribile estate australiana.

“Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per sostenere l’immane sforzo che sta impegnando la croce rossa, vigili del fuoco e volontari nel nostro paese, ogni iniziativa a cui i fan prenderanno parte potrebbe essere decisiva a vincere la battaglia contro il fuoco” chiude Craig Tiley.

Marco Mazzoni