ATP Cup: Italia b. Norvegia 2-1. Decisivo il doppio. Male Fognini in singolare (Video)

L’Italia batte la Norvegia per 2 a 1 e resta ancora in corsa per qualificarsi per i quarti di finale dell’ATP Cup.

La squadra italiana si è imposta oggi sulla Norvegia ed ora si giocherà il tutto e per tutto contro gli Stati Uniti per cercare di ottenere il pass.

Ricordiamo che le squadre vincitrici di ciascun girone e le migliori 2 secondo classificate accederanno alla fase a scontri diretti, partendo dai quarti di finale.

Nel primo incontro Stefano Travaglia si è sbarazzato di Viktor Durasovic con un doppio 61, dopo aver brekkato l’avversario per 5 volte e senza mai concedere nulla al servizio.

Nel secondo incontro Fabio Fognini ha giocato un pessimo match perdendo contro Casper Ruud con il risultato di 62 62 non entrando mai in partita cedendo il servizio per ben 4 volte senza mai procurarsi palle break.

Nel doppio decisivo Bolelli-Fognini hanno sconfitto Viktor Durasovic / Casper Ruud per 63 76 (3) determinando così la vittoria dell’Italia in questa sfida.

Sede – Perth

Italia vs Norvegia 2-1

RAC Arena – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 01:00 pm)

1. Stefano Travaglia vs Viktor Durasovic



ATP ATP Cup Stefano Travaglia Stefano Travaglia 6 6 Viktor Durasovic Viktor Durasovic 1 1 Vincitore: S. TRAVAGLIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 V. Durasovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 V. Durasovic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-0 → 3-1 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 V. Durasovic 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 ace 1-0 → 2-0 S. Travaglia 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 V. Durasovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 S. Travaglia 15-0 ace 30-0 40-0 4-1 → 5-1 V. Durasovic 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 S. Travaglia 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 df 2-1 → 3-1 V. Durasovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 V. Durasovic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

2. Fabio Fognini vs Casper Ruud



ATP ATP Cup Fabio Fognini Fabio Fognini 2 2 Casper Ruud Casper Ruud 6 6 Vincitore: C. RUUD Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 2-5 → 2-6 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Fognini 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Simone Bolelli / Fabio Fognini vs Viktor Durasovic / Casper Ruud