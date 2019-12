Australian Open: Arrivano i forfait di Andy Murray e Kei Nishikori. Forfait ovviamente anche all’ATP Cup

Andy Murray non parteciperà ai prossimi Australian Open, in programma dal 20 gennaio al 2 febbraio. Ad annunciarlo è stato il suo agente Matt Genry, spiegando che il britannico è alle prese con un problema a un’anca. L’ex numero uno al mondo, attualmente 125o nel ranking ATP, si era infortunato durante la Coppa Davis a Madrid, a metà novembre.

Tornato a sorpresa a giocare sul circuito nel 2019, dopo che a margine degli scorsi Australian Open aveva paventato il ritiro in una commovente conferenza stampa, lo scozzese in ottobre si è imposto nel torneo di Anversa a nove mesi dalla seconda operazione all’anca sinistra, conquistando così il suo primo titolo dal 2017.

Anche Kei Nishikori (13) ha annunciato che non parteciperà agli Australian Open.

Il 30enne giapponese, che come il britannico e Roger Federer (3) rinuncerà anche alla nuova ATP Cup, soffre di un problema ad un gomito che lo tiene lontano dai campi dagli ultimi US Open.