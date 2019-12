ATP Montpellier 2020, l’entry list: al via Fognini e Sinner. Presenti anche Goffin e Shapovalov

E’ stata pubblicata l’entry list del torneo ATP 250 di Montpellier (Francia), il cui inizio è previsto per il prossimo 3 febbraio. Rispetto agli eventi di Pune (CLICCA QUI PER L’ENTRY LIST) e Cordoba (CLICCA QUI PER L’ENTRY LIST), si registrano le iscrizioni di tantissimi top-players: David Goffin, Denis Shapovalov e Stan Wawrinka sono solo alcuni di questi, ma non vanno dimenticati gli italiani Fabio Fognini e Jannik Sinner, che beneficerà di una wild card.

MAIN DRAW SINGLES

1 GOFFIN, David BEL 11

2 FOGNINI, Fabio ITA 12

3 SHAPOVALOV, Denis CAN 15

4 WAWRINKA, Stan SUI 16

5 POUILLE, Lucas FRA 22

6 RUBLEV, Andrey RUS 23

7 CARRENO BUSTA, Pablo ESP 27

8 KRAJINOVIC, Filip SRB 40

9 EVANS, Daniel GBR 42

10 MANNARINO, Adrian FRA 43

11 ALBOT, Radu MDA 46

12 MILLMAN, John AUS 48

13 SIMON, Gilles FRA 55

14 BUBLIK, Alexander KAZ 56

15 HUMBERT, Ugo FRA 57

16 BEDENE, Aljaz SLO 58

17 SOUSA, Joao POR 60

18 GASQUET, Richard FRA 61

19 LOPEZ, Feliciano ESP 62

20 [SE]

21 [SE]

22 SINNER, Jannik ITA [WC]

23 [WC]

24 [WC]

25 [Q]

26 [Q]

27 [Q]

28 [Q]

MAIN DRAW ALTERNATES

HERBERT, Pierre-Hugues FRA 65

KUKUSHKIN, Mikhail KAZ 67

FUCSOVICS, Marton HUN 70

POSPISIL, Vasek CAN 73

YMER, Mikael SWE 74

SINNER, Jannik ITA 78

UCHIYAMA, Yasutaka JPN 81

BARRERE, Gregoire FRA 82

POPYRIN, Alexei AUS 97

LAAKSONEN, Henri FRA 104