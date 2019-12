ATP Cordoba 2020, l’entry list: presenti Cecchinato e Sonego, Mager fuori di due posti

E’ stata resa nota l’entry list del torneo ATP 250 di Cordoba (Argentina), il cui inizio è fissato per il prossimo 3 febbraio. Per i colori italiani saranno al via, nel tabellone principale, Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato: Gianluca Mager, invece, è attualmente fuori di due posizioni.

Si segnala la presenza di ben sette giocatori attualmente posizionati nella Top-50 del ranking ATP: il principale favorito per la vittoria finale sarà il padrone di casa Diego Schwartzman, numero 14 della classifica mondiale.

MAIN DRAW SINGLES

1 SCHWARTZMAN, Diego ARG 14

2 PELLA, Guido ARG 25

3 DJERE, Laslo SRB 38

4 RAMOS-VINOLAS, Albert ESP 41

5 CUEVAS, Pablo URU 45

6 VERDASCO, Fernando ESP 49

7 LONDERO, Juan Ignacio ARG 50

8 SONEGO, Lorenzo ITA 52

9 RUUD, Casper NOR 54

10 ANDUJAR, Pablo ESP 64

11 CECCHINATO, Marco ITA 71

12 DELLIEN, Hugo BOL 75

13 DELBONIS, Federico ARG 76

14 JARRY, Nicolas CHI 77

15 CARBALLES BAENA, Roberto ESP 80

16 MOUTET, Corentin FRA 83

17 MUNAR, Jaume ESP 86

18 MONTEIRO, Thiago BRA 89

19 MAYER, Leonardo ARG 92

20 [SE]

21 [SE]

22 [WC]

23 [WC]

24 [WC]

25 [Q]

26 [Q]

27 [Q]

28 [Q]

MAIN DRAW ALTERNATES

MARTIN, Andrej SVK 107

MAGER, Gianluca ITA 118

CORIA, Federico ARG 120

BALAZS, Attila HUN 133

DIEZ, Steven CAN 136

BAGNIS, Facundo ARG 137

KOVALIK, Jozef SVK 139

SOUSA, Pedro POR 140

KLIZAN, Martin SVK 141

VARILLAS, Juan Pablo PER 143

GIANNESSI, Alessandro ITA 148

GIUSTINO, Lorenzo ITA 151

MARTINEZ, Pedro ESP 170

HANFMANN, Yannick GER 172

SAFWAT, Mohamed EGY 175

YMER, Elias SWE 176