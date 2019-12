Kevin Anderson raccoglie 90 mila dollari in un evento benefico

Kevin Anderson è un tennista molto dentro al sociale e organizza eventi benefici raccogliendo fondi per i più svantaggiati.

Lo scorso fine settimana, Anderson ha organizzato un evento in cui ha raccolto oltre $ 90.000 per diverse organizzazioni ed a cui hanno partecipato altri giocatori come i fratelli Bryan e le tenniste Shelby Rogers e Cori Gauff.

Kevin quest’anno ha sofferto di diversi problemi fisici che gli hanno impedito di competere con continuità e cerca di trovare migliori sensazioni nel 2020.