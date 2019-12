Alexander Zverev ancora duro sulla Nuova Davis: “questa non è la Coppa Davis. Adesso è un’altra competizione”

Alexander Zverev ha parlato della sua esperienza con Roger Federer nelle recenti esibizioni in Sud America: “Mi sono goduto ogni singolo momento, dentro e fuori dal campo. Non abbiamo mai dormito più di due o tre ore a notte durante la settimana. Nel 2020 ci sono come obiettivi Slam e Olimpiadi ma prima di tutto voglio stare bene.

Poi è ovvio che cercherò di vincere i tornei più importanti. Vincere una medaglia sarebbe davvero fantastico”.

Sulla questione Davis dichiara il tedesco: “L’ho già detto più volte, questa non è la Coppa Davis.

Adesso è un’altra competizione. Potrò comunque giocare per la Germania alle Olimpiadi, quindi la cosa non mi preoccupa”.